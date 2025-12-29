Rammaricati per gli sposi solo una fatalità | pronti a ripartire

Il Ristorante Kristall di Ariano Irpino ha recentemente subito un incendio durante un ricevimento nuziale, causato da un candelotto. Pasquale Li Pizzi, proprietario e gestore, esprime rammarico per gli sposi coinvolti, ma conferma la volontà di riprendere le attività. In questa occasione, si riflette sulla solidarietà e sulla capacità di ripartire di fronte a imprevisti, mantenendo un atteggiamento sereno e responsabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Rabbia, rammarico ma anche determinazione a fare chiarezza. Sono questi i sentimenti di Pasquale Li Pizzi, proprietario e gestore, insieme alla sua famiglia, del Ristorante Kristall di Ariano Irpino, teatro nella serata di sabato di un incendio innescato da un candelotto c avvenuto nel corso di un ricevimento nuziale. Intorno alle ore 22, quella che doveva essere una semplice e scenografica fontana scintillante, accesa sulla torta degli sposi per celebrare il momento clou della festa, si è trasformata in un pericoloso innesco. Le scintille hanno provocato un principio d'incendio che ha coinvolto alcuni addobbi natalizi presenti nella sala, generando fiamme e una densa coltre di fumo.

