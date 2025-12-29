Ramelli | Sasso ' intitolargli scuola gesto di pacificazione ma a Cgil non va giù'

L’intitolazione di una scuola a Ramelli, giovane martire per la libertà, suscita reazioni diverse. Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha deciso di dedicare un istituto all’ispiratore di valori di libertà e autonomia. Tuttavia, questa scelta ha incontrato il dissenso della Cgil, che considera l’atto un gesto di pacificazione. La questione evidenzia come le commemorazioni possano dividere opinioni e riflessioni sulla storia e i valori civili.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Giusta e motivata la scelta del sindaco di Nardò Pippi Mellone di intitolare una scuola della sua città ad uno studente di 18 anni, un martire per la libertà che iniziò il suo martirio, pensate un po', per un tema di italiano, un compito in classe dove espresse liberamente delle opinioni. Un martirio provocato da un insegnante comunista che espose il tema in bacheca e Sergio al pubblico ludibrio, facendone un bersaglio per delle bestie assetate di sangue travestite da studenti di medicina. Uno studente ammazzato nel 1975 dalla sua stessa scuola. Colpevole di essere di destra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ramelli: Sasso, 'intitolargli scuola gesto di pacificazione ma a Cgil non va giù' Leggi anche: Ramelli: Sasso, 'intitolargli scuola gesto di pacificazione ma a Cgil non va giù' Leggi anche: Cgil Lecce, ira per intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LEGA * CAMERA: «SCUOLA: SASSO (LEGA), CGIL CHIEDA SCUSA ALLA MEMORIA DI SERGIO RAMELLI» - – “Giusta e motivata la scelta del sindaco di Nardò Pippi Mellone di intitolare una scuola della sua città ad uno st ... agenziagiornalisticaopinione.it

SCUOLA, SASSO (LEGA): CGIL CHIEDA SCUSA ALLA MEMORIA DI SERGIO RAMELLI - “Giusta e motivata la scelta del sindaco di Nardò Pippi Mellone di intitolare una scuola della sua città ad uno studente di 18 anni, un martire per la libertà che iniziò il suo martirio ... 9colonne.it

"Riflessione sui principi costituzionali". Ecco la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli - La decisione è stata della giunta comunale, che ha scelto lo studente ucciso da Avanguardia Operaia per l'intitolazione di una nuova scuola ... msn.com

Nardò, scuola intitolata a Sergio Ramelli, dura presa di posizione della Cgil L’organizzazione sindacale leccese: “Toponomastica che apre al revisionismo storico” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.