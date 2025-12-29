Ragazzino investito mentre attraversa la statale la polizia cerca una 500

Un ragazzo di 12 anni è stato investito mentre attraversava la statale 613, nel tratto noto come “complanare”, a Brindisi. La polizia sta cercando una Fiat 500 che potrebbe essere coinvolta nell’incidente. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche e individuare eventuali responsabili.

BRINDISI - Un 12enne è stato investito mentre, insieme ad alcuni coetanei, attraversava la statale, nel tratto noto come "complanare", sulla ss 613, corsia direzione Lecce. Il guidatore della vettura - pare una Fiat 500 - non si sarebbe fermato. Il ragazzino era cosciente al momento dei soccorsi.

