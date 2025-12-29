Ragazza di 17 anni cade da cavallo | ferite gravi portata a Careggi

Nel pomeriggio di oggi, a Campi Bisenzio, una ragazza di 17 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi dopo essere caduta da cavallo durante un’attività al club ippico. Le sue condizioni sono considerate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto.

Campi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2025 – Paura nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, in un club ippico di Campi Bisenzio, dove una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta da cavallo. La caduta durante un'acrobazia. L'incidente è avvenuto mentre la giovane stava eseguendo un'acrobazia: durante la manovra è caduta a terra riportando diversi traumi. Il ricovero a Careggi. Immediato l'allarme al numero unico di emergenza 112.

