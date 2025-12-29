Radunovic Spezia trattativa ormai chiusa | il portiere arriva dal Cagliari I dettagli dell’affare
Radunovic è ufficialmente un nuovo portiere dello Spezia, dopo aver concluso la trattativa con il Cagliari. L’accordo è stato definito, superando la concorrenza della Sampdoria. Il trasferimento rappresenta un passo importante per il club ligure, che rafforza così la propria rosa con un giocatore esperto e affidabile tra i pali. I dettagli dell’affare sono stati confermati nelle ultime ore, segnando un nuovo capitolo per lo Spezia.
Radunovic Spezia, il calciatore è praticamente un nuovo giocatore dei liguri. Battuta la concorrenza della Sampdoria. I dettagli dell’affare Il mercato invernale entra nel vivo con un movimento importante tra i pali che coinvolge l’asse Sardegna-Liguria: lo Spezia si è assicurato Boris Radunovic, nuovo portiere pronto a guidare la difesa bianconera. L’estremo difensore serbo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Radunovic Sampdoria, i doriani sono in pressing per il portiere del Cagliari. A che punto è la trattativa
Leggi anche: Calciomercato Sampdoria, idea Radunovic: possibile assalto a gennaio per il portiere del Cagliari
Radunovic Spezia, trattativa ormai chiusa: il portiere arriva dal Cagliari. I dettagli dell’affare - I dettagli dell’affare Il mercato invernale entra nel vivo con un movimento import ... calcionews24.com
Cagliari, Radunovic saluta di nuovo: in dirittura d'arrivo il suo trasferimento allo Spezia - Come riporta Sky Sport, iniziano a muoversi le prime pedine anche in Serie B: lo Spezia, infatti, ha definito. tuttomercatoweb.com
Calciomercato Cagliari, Radunovic va allo Spezia: accordo trovato - Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti Il mercato invernale entra subito nel vivo con un movimento impor ... cagliarinews24.com
Lo #Spezia ha chiuso per #Radunovic per la porta [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieB x.com
Ex Bari – Spezia, fatta per il portiere: in arrivo Radunovic - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.