radix racconta ascoli picento da ventidio basso a costantino rozzi

La "Città delle Cento Torri", simbolo della potenza delle sue famiglie nobiliari nel Medioevo, molte delle quali svettano ancora sul suo bellissimo centro storico, uno dei meglio conservati in tutta la Penisola, tanto da esser chiamato "Il salotto d'Italia". È Ascoli Piceno la nuova Città Identitaria raccontata da Edoardo Sylos Labini, sulle musiche del maestro Sergio Colicchio, nella seconda puntata di "Radix", in onda domani alle 23.20 su Rai 3. Piccola e tranquilla città italiana, Ascoli ha oggi 45milaabitanti e svetta in cima alle classifiche della qualità della vita ma ha un passato tanto turbolento quanto ricco di storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

