raccoglieva fondi per hamas e sui social inneggiava alla strage telefoni e computer ai raggi x

Un’indagine a Firenze ha portato alla luce un individuo che, attraverso i social, sosteneva attivamente Hamas e promuoveva la violenza. Nei suoi post, inneggiava agli attacchi del 7 ottobre 2023, durante i quali persero la vita oltre mille civili e militari israeliani. I dispositivi elettronici sono stati sottoposti a controlli approfonditi, tra cui raggi X, per raccogliere ulteriori elementi investigativi.
Firenze, 29 dicembre 2025 – Nei post sui social inneggiava all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dove vennero uccise oltre mille persone, tra civili e militari israeliani. Poi ci sono i viaggi in Turchia, durante i quali avrebbe incontrato personaggi del calibro di Osama Alisawi, già ministro del governo di Gaza, e il numero uno in Olanda, Amin Abou Rashed, con il quale più volte avrebbe affrontato i problemi della gestione delle cellule estere. E infine c’è la partecipazione attiva alla raccolta di quei fondi che per gli inquirenti sarebbero serviti a foraggiare le casse dell’organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
