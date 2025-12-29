Questo studio non dimostra che il vaccino Covid aumenta del 559% il rischio di infezioni respiratorie

Questo studio non evidenzia un aumento del 559% nelle infezioni respiratorie associate al vaccino Covid. Alcune condivisioni sui social media riportano erroneamente questa correlazione, ma non si tratta di dati scientifici verificati. È importante consultare fonti affidabili e studi approfonditi per comprendere correttamente i rischi e i benefici delle vaccinazioni contro il Covid-19.

Diverse condivisioni Facebook da parte di utenti vicini alle idee No vax riportano lo screen di un articolo dove si sostiene che i vaccini contro il nuovo Coronavirus sarebbero correlati a un aumento del 559% delle infezioni respiratorie. A suggerirlo sarebbe un recente studio coreano. Lo abbiamo letto. Per chi ha fretta:. Lo studio coreano non menziona mai un aumento del 559% del rischio di infezioni.. Si tratta di uno studio di coorte retrospettivo che come tale non può stabilire collegamenti causali.. Gli autori dello studio non parlano di un effetto causale dei vaccini.. Anche al netto dei limiti i risultati non smentiscono sicurezza ed efficacia dei vaccini Covid.

