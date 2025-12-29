Questo rituale virale su TikTok rinforza davvero l’intimità di coppia?.

Un recente trend su TikTok ha portato alla ribalta un rituale che promette di rafforzare l’intimità di coppia. Immagina una serata tranquilla: tu che leggi, lui che gioca con il joystick, entrambi immersi nelle proprie attività. Ma questa pratica può davvero contribuire a migliorare la connessione tra partner? Analizziamo i possibili effetti di questo gesto semplice e quotidiano, senza inutili enfasi, per capire se ha un reale valore per le relazioni.

I mmagina la scena. Tu e il tuo partner siete sul divano di casa: tu assorta nel tuo libro, lui con le cuffie e il joystick. Vicini, ma ognuno nel suo mondo, nella sua bolla. Questo è il parallel play, il nuovo rituale virale su TikTok che promette di rafforzare armonia e indipendenza emotiva nella vita a due. Con oltre 51 milioni di hashtag, sembra l'elisir di benessere per la coppia moderna: stare insieme senza obbligo di interazione. Ma dietro la facciata social, cosa succede davvero al legame? Secondo molti esperti, questa modalità nasconde desideri complessi di autonomia e, talvolta, di protezione emotiva e allontamento dal partner.

