Quello che dice Conte non mi interessa | cala il silenzio la risposta di Chivu gela lo studio Dazn

Durante la trasmissione di Dazn, Chivu ha risposto con fermezza alle dichiarazioni di Conte, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Nel frattempo, l’Inter ottiene la quarta vittoria consecutiva, battendo l’Atalanta 1-0 a Bergamo con un gol di Lautaro al 65’. Con questa prestazione, i nerazzurri si riportano in testa alla Serie A, rafforzando la loro posizione in classifica.

Quarta vittoria di fila per l’ Inter che vince 1-0 a Bergamo contro l’ Atalanta grazie a un gol di Lautaro al 65esimo e si riprende la vetta della Serie A con 36 punti, uno in più del Milan e due in più del Napoli. Può tirare un sospiro di sollievo Cristian Chivu, che vede la sua squadra reagire subito dopo la delusione della Supercoppa. E che risponde anche sul campo alle critiche e alle pressioni degli ultimi giorni. Ci ha provato a mettere pressione sull’Inter anche Antonio Conte, che dopo la vittoria del suo Napoli contro la Cremonese ha commentato: “Il Napoli non è ancora in grado di comandare per tanti motivi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

