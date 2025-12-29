Queen Not For Sale Polar Bear | la canzone mai pubblicata

Quest'anno, per i fan dei Queen, è arrivato un regalo speciale: ‘Not For Sale (Polar Bear)’, un brano inedito registrato nel 1974 e mai pubblicato prima. Questa canzone rappresenta un raro esempio del processo creativo della band, offrendo uno sguardo autentico sulla loro musica degli anni ’70. Un’opportunità unica per ascoltare un pezzo che arricchisce il patrimonio musicale dei Queen con una traccia mai ascoltata prima.

Questo Natale ha regalato ai fan dei Queen ‘Not For Sale (Polar Bear)’, un brano inedito inciso nel 1974. Il brano è stato recuperato da Brian May, che ha deciso di farlo ascoltare durante uno speciale natalizio trasmesso su Planet Rock. L’INEDITO MAI PUBBLICATO – Come già accennato il brano è stato inciso nel 1974 durante le . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

