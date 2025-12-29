Quattro chili di hashish e 27 mila euro in casa | insospettabile bloccato a 21 anni

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Venezia per detenzione di sostanze stupefacenti e denaro contante. Durante un controllo, i carabinieri hanno trovato oltre quattro chili di hashish e circa 27.000 euro in casa, confermando l’attività di spaccio. L’operazione si è svolta nella serata di domenica 28 dicembre nel centro storico, evidenziando l’importanza di servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Oltre 4 chili di hashish e 27 mila euro in contanti nel cassetto di casa: i carabinieri di Venezia hanno bloccato un 21enne della Giudecca in centro storico, nella sera di domenica 28 dicembre, e lo hanno arrestato per spaccio. Un controllo di routine, ma forse i militari lo avevano nel mirino da.

