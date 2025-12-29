Quasi 200 pastiglie di MDMA e mille euro in contanti | arrestato un 29enne ai giardini Madre Teresa di Calcutta
Un uomo di 29 anni è stato arrestato ai giardini Madre Teresa di Calcutta con quasi 200 pastiglie di MDMA e mille euro in contanti. L'operazione si inserisce nei controlli costanti della Polizia di Stato a Torino, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.
Continuano i controlli su tutto il territorio torinese da parte della Polizia di Stato per contrastare fenomeni di spaccio. Durante una recente ispezione, nel quartiere Aurora, gli agenti hanno intercettato e arrestato, nonostante il tentativo di fuga, un 29enne ora denunciato per detenzione di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
