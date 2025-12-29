Quasi 200 pastiglie di MDMA e mille euro in contanti | arrestato un 29enne ai giardini Madre Teresa di Calcutta

Un uomo di 29 anni è stato arrestato ai giardini Madre Teresa di Calcutta con quasi 200 pastiglie di MDMA e mille euro in contanti. L'operazione si inserisce nei controlli costanti della Polizia di Stato a Torino, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

Giardini Madre Teresa di Calcutta di Torino: trovato con mille euro in contanti e quasi 200 pastiglie di Mdma, arrestato - Trovati anche 3 panetti di hashish e vari involucri di cocaina e marjuana oltre a un coltello ancora sporco di sostanza stupefacente. quotidianopiemontese.it

