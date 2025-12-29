Quartieri Spagnoli | evade dai domiciliari La Polizia di Stato trae in arresto un 59enne

Un 59enne sottoposto agli arresti domiciliari nei Quartieri Spagnoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un normale controllo del territorio. L’intervento si è reso necessario a seguito di un controllo di routine, che ha portato all’identificazione dell’uomo, già soggetto a limitazioni della libertà personale. L’arresto è stato confermato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando, nel rispetto delle procedure di legge.

L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dagli agenti del Commissariato San Ferdinando durante un controllo del territorio.. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, per evasione. In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nardones, hanno notato il 59enne che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo finché non è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; l'uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

