Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica oggi varia in base alle condizioni del mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, fornendo un punto di riferimento per comprendere l’andamento dei prezzi. Conoscere il PUN e i fattori che influenzano il mercato può aiutare a valutare meglio le tariffe e le offerte disponibili.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per le transazioni sul mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta. Al 29 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1436 €kWh (143,60 €MWh), mostrando una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti, ma con oscillazioni significative nel corso dell’anno. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

