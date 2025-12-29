Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 Da Vittorio | menu e prezzo del cenone a La Cantalupa

Scopri il costo del cenone di Capodanno 2026 presso Da Vittorio a La Cantalupa. Il menu, curato dallo chef stellato, offre una selezione raffinata di piatti per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Il prezzo è di 320 euro a persona, includendo le portate preparate con attenzione e qualità. Un’occasione per vivere un’esperienza gastronomica elegante e senza eccessi.

