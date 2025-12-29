Quanto costa il cenone di Capodanno da Gerla 1927 | prezzi e menù dei locali di Torino e San Sicario

Scopri i prezzi e i menù del cenone di Capodanno presso Gerla 1927, uno dei locali di Torino e San Sicario. Una cena di fine anno rappresenta un’occasione per condividere momenti in compagnia e celebrare l’arrivo del nuovo anno. Qui troverai proposte gastronomiche che spaziano tra tradizione e innovazione, ideali per un’occasione speciale. Informazioni utili e dettagli sui costi per organizzare una serata memorabile.

Capodanno 2026 al ristorante: i migliori cenoni gourmet e le proposte più interessanti a Torino - Cosa si mangia e quanto si spende per il cenone di Capodanno 2026 a Torino: ristoranti stellati, cucina nikkei e proposte vegetariane, prezzi da 44 a 450 euro ... mentelocale.it

Capodanno da Cannavacciuolo: quanto costa il cenone a Villa Crespi - Antonino Cannavacciuolo celebra il Capodanno 2026 a Villa Crespi con un menu degustazione esclusivo da 11 portate: alta cucina, tre stelle Michelin e vista lago ... 105.net

Quanto costa il cenone di Capodanno 2026 da Gianfranco Vissani: il menù nel suo ristorante in Umbria x.com

Gianfranco Vissani festeggerà il Capodanno 2026 con un cenone esclusivo da 5 portate. Un percorso gastronomico di alto livello, ma quanto costa mangiare a Capodanno da Vissani - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.