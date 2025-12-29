Quanto costa il cenone di Capodanno 2026 da Gianfranco Vissani | il menù nel suo ristorante in Umbria

Scopri il costo del cenone di Capodanno 2026 presso il ristorante di Gianfranco Vissani a Baschi, in Umbria. Il menù propone piatti raffinati come crudo di rombo, coda alla vaccinara, maialino e soufflé di torrone, offrendo un’esperienza gastronomica di qualità. Una scelta ideale per chi desidera trascorrere il Capodanno in un contesto elegante e ricercato.

Lo storico ristorante di Gianfranco Vissani a Baschi (Umbria) propone per il 31 dicembre un cenone gourmet con piatti ricercati come crudo di rombo, coda alla vaccinara, maialino e soufflé di torrone. Scopriamo i dettagli del menu e il costo della serata di Capodanno 2026.

