Quanto costa ai contribuenti uccidere un lupo | 50 mila euro per la morte di un solo esemplare

L’uccisione di un singolo lupo comporta costi elevati per la pubblica amministrazione. Recenti dati indicano che, per eliminare un esemplare in Alta Val Venosta, sono stati effettuati 27 voli in elicottero, con un costo totale di circa 50 mila euro. Questi interventi evidenziano l’impatto economico delle misure di contenimento e gestione della fauna selvatica, sollevando questioni sulla sostenibilità di tali strategie e sull’impiego delle risorse pubbliche.

Lupo abbattuto in Val Venosta, polemica sui costi: “Sono stati spesi migliaia di euro” - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - repubblica.it

"Quanto costa il lupo ai contribuenti del Canton Ticino" - facebook.com facebook

