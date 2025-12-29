Quanto costa ai contribuenti uccidere un lupo | 50 mila euro per la morte di un solo esemplare

29 dic 2025

L’uccisione di un singolo lupo comporta costi elevati per la pubblica amministrazione. Recenti dati indicano che, per eliminare un esemplare in Alta Val Venosta, sono stati effettuati 27 voli in elicottero, con un costo totale di circa 50 mila euro. Questi interventi evidenziano l’impatto economico delle misure di contenimento e gestione della fauna selvatica, sollevando questioni sulla sostenibilità di tali strategie e sull’impiego delle risorse pubbliche.

Per l'uccisione di un maschio di lupo in Alta Val Venosta sono stati compiuti ben 27 voli in elicottero che hanno portato via dalle casse della Regione 22.511 euro. Il resto dei soldi spesi sono andati come "indennità" per le figure professionali coinvolte nell'operazione di cattura e abbattimento. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

