Quando si andrà in pensione e con quale mensile a Monza e Brianza dopo l’ultima manovra del governo
Secondo le ultime misure del governo, in provincia di Monza e Brianza si prevede un incremento delle pensioni per oltre 400.000 lavoratori. Molti di loro sono prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, con un’aspettativa di importi variabili a seconda delle carriere. Questa analisi fornisce un quadro aggiornato sulle tempistiche e le condizioni pensionistiche nella regione, offrendo informazioni utili per una pianificazione finanziaria consapevole.
Più di 400mila. È il numero totale di lavoratrici e lavoratori della provincia di Monza e Brianza di cui diverse migliaia ormai prossimi alla pensione. Dopo numerosi annunci e cambi di rotta, come riporta Today, la manovra 2026 del governo entra nella sua fase calda – approvazione finale entro il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Per quanto riguarda la pensione complementare il cambio – in negativo – è per i più giovani, ovvero chi ha un primo accredito contributivo dal 1996.
