Quando le Feste sono uno stress per il cane | non portatelo sempre con voi

Durante le festività, è importante rispettare il benessere del nostro cane, evitando di portarlo in ambienti rumorosi o affollati come cenoni o centri commerciali. Questi contesti possono essere fonte di stress e disagio per il nostro animale. Con una pianificazione adeguata, possiamo garantire a lui un ambiente tranquillo e sicuro, contribuendo a mantenere il suo equilibrio anche durante le festività.

Non c'è bisogno di portare il nostro cane in contesti come i cenoni delle Feste o i centri commerciali perché "deve stare sempre con me". I cani hanno esigenze specie specifiche ben lontane dalle nostre e far del loro bene, quando è necessario, significa anche lasciarli riposare in pace, anche lontani dalle persone di riferimento.

Feste, mercatini, eventi, negozi: il cane non è fatto per la folla. Gli errori da non fare in questi giornate - Voler passare molto tempo con lui è positivo, ma tra i suoi bisogni non c'è lo stare in luoghi rumorosi o troppo frequentati. msn.com

Cani e gatti: come proteggerli da fuochi d’artificio e rumori forti durante le feste - Perché il rumore è pericoloso per cani e gattiIl rumore di botti e fuochi d'artificio rappresenta una minaccia concreta per il benessere di cani e gat ... assodigitale.it

