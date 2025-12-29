Quando iniziano i saldi invernali 2026 nelle Marche? Date e regole

I saldi invernali nelle Marche 2026 inizieranno il 6 gennaio, come previsto dalla normativa regionale. La durata complessiva è di 60 giorni, fino alla fine di febbraio. Durante questo periodo, i negozi offriranno sconti e promozioni su vari prodotti, nel rispetto delle regole stabilite dalla regione per garantire trasparenza e tutela dei consumatori. È importante verificare eventuali aggiornamenti o specifiche locali prima di pianificare gli acquisti.

Ancona, 29 dicembre 2025 – Conto alla rovescia per i saldi invernali nelle Marche, uno degli appuntamenti più attesi da famiglie e appassionati di shopping. Dopo le spese delle festività natalizie, gli sconti di fine stagione rappresentano un'occasione per acquistare capi d'abbigliamento, calzature e accessori a prezzi ribassati, ma anche un momento importante per il commercio locale, che punta a dare nuovo slancio alle vendite di inizio anno. L'ultimo Natale della storica boutique Kiwi: "Si conclude una bella storia, grazie a tutti" Si comincia sabato 3 gennaio. Secondo quanto comunicato da Confcommercio, la data di avvio dei saldi invernali 2026 è fissata per sabato 3 gennaio, in linea con quanto avverrà nella maggior parte delle Regioni italiane.

