Quando iniziano i saldi invernali 2026 | il calendario completo e le date regione per regione

I saldi invernali 2026 inizieranno ufficialmente il 3 gennaio in molte regioni italiane. Tuttavia, alcune, come la Valle d’Aosta, li apriranno già il 2 gennaio, mentre altre, come l'Alto Adige, li inizieranno l'8 gennaio. Di seguito, il calendario completo con le date di inizio regione per regione, per aiutarti a pianificare i tuoi acquisti.

Si avvicinano i saldi invernali 2026. Il 3 gennaio è la data del via in quasi tutte le regioni. Valle d’Aosta anticipa al 2 gennaio, Alto Adige posticipa all'8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Saldi invernali 2026, quando iniziano e quanto durano: il calendario regione per regione

Leggi anche: Quando iniziano i saldi invernali, il calendario regione per regione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026, ecco quando iniziano e cosa c'è da sapere. Il calendario regione per regione; Saldi invernali 2026: le date di inizio per ogni regione; Saldi 2026, ecco quando iniziano: il calendario e le date regione per regione.

Quando iniziano i saldi invernali 2026? Tutto quello che c'è da sapere (e il calendario ufficiale) - Dalle date ufficiali alle regole su prezzi, cambi e pagamenti: quando iniziano i saldi invernali e la guida per affrontare il periodo di promozioni con consapevolezza ... vogue.it