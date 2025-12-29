Quando è previsto il primo sciopero dei trasporti del 2026 a Napoli? La data e gli orari

Il primo sciopero dei trasporti del 2026 a Napoli è previsto per giovedì 8 gennaio. La protesta, indetta da Faisa-Confail, coinvolgerà il personale delle linee vesuviane Eav e della divisione ferro. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o variazioni sulla durata e gli orari dello sciopero, poiché potrebbero influire sui servizi di trasporto pubblici nella zona.

