Quando è previsto il primo sciopero dei trasporti del 2026 a Napoli? La data e gli orari

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo sciopero dei trasporti del 2026 a Napoli è previsto per giovedì 8 gennaio. La protesta, indetta da Faisa-Confail, coinvolgerà il personale delle linee vesuviane Eav e della divisione ferro. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o variazioni sulla durata e gli orari dello sciopero, poiché potrebbero influire sui servizi di trasporto pubblici nella zona.

C'è la data del primo sciopero dei trasporti del 2026 previsto a Napoli e provincia. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha proclamato, infatti, un'agitazione del personale divisione ferro e del personale viaggiante delle linee vesuviane Eav per la giornata di giovedì 8 gennaio, come si. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

