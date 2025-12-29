Quando è previsto il primo sciopero dei trasporti del 2026 a Napoli? La data e gli orari
Il primo sciopero dei trasporti del 2026 a Napoli è previsto per giovedì 8 gennaio. La protesta, indetta da Faisa-Confail, coinvolgerà il personale delle linee vesuviane Eav e della divisione ferro. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o variazioni sulla durata e gli orari dello sciopero, poiché potrebbero influire sui servizi di trasporto pubblici nella zona.
C'è la data del primo sciopero dei trasporti del 2026 previsto a Napoli e provincia. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha proclamato, infatti, un'agitazione del personale divisione ferro e del personale viaggiante delle linee vesuviane Eav per la giornata di giovedì 8 gennaio
