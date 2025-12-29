Qualificazioni nazionali grande prova del Circolo Schermistico Forlivese | ben sette podi

Nel fine settimana precedente Natale, il Circolo Schermistico Forlivese ha partecipato alle qualificazioni nazionali, ottenendo sette podi. La gara ha visto gli schermitori dell’Emilia-Romagna impegnati per conquistare il pass alle competizioni nazionali delle categorie Cadetti e Giovani, con l’obiettivo di qualificare il 30% dei cadetti e il 20% dei giovani. Un momento importante di confronto e crescita per gli atleti della regione.

