Il 30 dicembre alle ore 18, presso la Chiesa Madre di Grottaminarda, si svolgerà il concerto “Qualcuno sulla Terra” con Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino e Voci del Sud. L’evento conclude la rassegna natalizia promossa dal Comune di Grottaminarda, offrendo un momento musicale dedicato alla tradizione e alla cultura del Sud Italia. Un appuntamento gratuito aperto a tutta la comunità.

Si terrà martedì 30 dicembre alle ore 18, presso la Chiesa Madre di Grottaminarda, il concerto “Qualcuno sulla Terra” con Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino e Voci del Sud, appuntamento conclusivo della rassegna natalizia del Comune di Grottaminarda.Un evento di grande intensità artistica ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Eugenio Bennato in concerto per il gran finale di “AppBenessere”

Leggi anche: Eugenio Bennato in concerto in Piazza Municipio per il gran finale di "AppBenessere"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Qualcuno sulla Terra”, Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino a Grottaminarda.

Pietra Montecorvino, ex compagna Eugenio Bennato/ Figli Fulvio e Carola. Poi Eugenia - Pietra Montecorvino, pseudonimo di Barbara D’Alessandro, è una cantante e attrice italiana. ilsussidiario.net

Eugenio Bennato torna in concerto - Special guest della serata, Pietra Montecorvino, con la sua voce ruvida e profonda, che fonde suono e fisicità in un discorso interculturale, contaminando terre e culture lontane, con incursioni nel ... ilmattino.it

Eugenio Bennato in concerto a Scampia: «Qualcuno sulla Terra» - Venerdì 21 ottobre alle ore 19 nell’auditorium dell’Istituto «Giovanni XXIII» (via Nuova Toscanella 235 Napoli), si terrà il concerto «Qualcuno sulla Terra» di Eugenio Bennato per la rassegna «Scampia ... ilmattino.it

“Ho sceso dandoti il braccio”: la poesia che Eugenio Montale ha dedicato alla moglie Drusilla. Leggila nei commenti - facebook.com facebook