Qualcosa si muove | anche Lambrugo aderisce alla campagna contro i botti di Capodanno

Lambrugo si unisce alla campagna contro i botti di Capodanno, seguendo l’esempio di Valbrona. Dopo aver adottato un’ordinanza comunale, il paese opta ora per iniziative di sensibilizzazione al fine di ridurre i rischi e promuovere un festeggiamento più sicuro e rispettoso dell’ambiente. Questa scelta testimonia l’impegno della comunità nel favorire un approccio più consapevole e responsabile durante le festività.

