Qualcosa si muove | anche Lambrugo aderisce alla campagna contro i botti di Capodanno
Lambrugo si unisce alla campagna contro i botti di Capodanno, seguendo l’esempio di Valbrona. Dopo aver adottato un’ordinanza comunale, il paese opta ora per iniziative di sensibilizzazione al fine di ridurre i rischi e promuovere un festeggiamento più sicuro e rispettoso dell’ambiente. Questa scelta testimonia l’impegno della comunità nel favorire un approccio più consapevole e responsabile durante le festività.
Dopo Valbrona, che ha deciso di vietare i botti di Capodanno attraverso un’ordinanza comunale, anche un altro paese in provincia di Como, Lambrugo, interviene sul tema scegliendo la strada della sensibilizzazione.Il Comune ha infatti aderito alla campagna “Per loro non è una festa”, promossa da. 🔗 Leggi su Quicomo.it
