Qual è la città più cupa del mondo chiamata inferno ghiacciato per le emissioni tossiche e le temperature di -40°

La chiamano "inferno ghiacciato": Norilsk in Russia è una città remota e cupa con temperature rigidissime, neve quasi tutto l'anno e alti tassi di inquinamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Qual è la città più fredda del mondo, dove per affrontare i -71° servono dieci strati di vestiti

Leggi anche: Qual è la città italiana nella classifica dei posti più amichevoli e accoglienti del mondo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

A Milano si guadagna mediamente molto di più di qualsiasi altra città d’Italia, ma questo non basta per garantire una vita migliore a chi lavora nella metropoli. Anzi. Il carovita, legato innanzitutto ai costi abitativi, costringe sempre più lavoratrici e lavoratori ad a - facebook.com facebook