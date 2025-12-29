Quagliarella stregato da Zhegrova | Vede cose che gli altri non vedono Ma boccia loro due | Continuano a non convincermi!

Fabio Quagliarella ha commentato le prestazioni di Zhegrova dopo la vittoria contro il Pisa, sottolineando le sue qualità di visione e intuizione. Tuttavia, l’ex attaccante della Juventus ha anche espresso riserve su altri due giocatori, mantenendo un giudizio critico e ponderato. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulle potenzialità e le aree di miglioramento di alcuni giovani talenti bianconeri.

Quagliarella, ex attaccante della Juventus, ha parlato così di Zhegrova dopo la vittoria contro il Pisa ma anche di altri due bianconeri. Ospite negli studi di Sky Sport 24, Fabio Quagliarella ha analizzato con la consueta schiettezza l'ultima uscita del 2025 della Juventus. I bianconeri hanno chiuso l'anno solare con tre punti pesantissimi conquistati all'Arena Garibaldi contro il Pisa, ma la prestazione offerta dalla squadra non ha rubato l'occhio all'ex numero 27. L'analisi parte dal collettivo e dalla sofferenza patita contro i toscani: «Si è vista una Juve poco entusiasmante», ha ammesso Quagliarella.

