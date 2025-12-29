Quadraro addio al cantiere fantasma davanti al parco | partita la demolizione dei container

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la demolizione dei container che da anni occupavano il fronte del parco 17 aprile 1944 nel quartiere Quadraro. La rimozione di queste strutture, ormai considerate un cantiere fantasma, segna un passo importante per il miglioramento dell’area e la riqualificazione dello spazio pubblico. La fine di questa presenza temporanea apre nuove possibilità di spazio e di fruizione per residenti e visitatori.

I container che da anni stazionano, recintati, davanti l’ingresso del parco 17 aprile 1944 vanno via. Dalla mattinata del 29 dicembre sono partiti i lavori di rimozione.Perché il cantiere era abbandonato“L’area era diventata un ricettacolo di rifiuti ma non potevamo intervenire perché c’era un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

quadraro addio al cantiere fantasma davanti al parco partita la demolizione dei container

© Romatoday.it - Quadraro, addio al cantiere fantasma davanti al parco: partita la demolizione dei container

Leggi anche: Colli Albani, partita la demolizione dei vecchi banchi: dovranno far posto al nuovo mercato

Leggi anche: Dà fuoco al Comune di Gioia Tauro e al container di un cantiere edile: incastrato dalle telecamere – Video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salita del Quadraro via la striscia gialla dalla strada: la ciclabile trasloca sul marciapiede - Le piste ciclabili disegnate con una vernice gialla erano state definite “transitorie” perché, aveva a più riprese ... romatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.