Quadraro addio al cantiere fantasma davanti al parco | partita la demolizione dei container
È iniziata la demolizione dei container che da anni occupavano il fronte del parco 17 aprile 1944 nel quartiere Quadraro. La rimozione di queste strutture, ormai considerate un cantiere fantasma, segna un passo importante per il miglioramento dell’area e la riqualificazione dello spazio pubblico. La fine di questa presenza temporanea apre nuove possibilità di spazio e di fruizione per residenti e visitatori.
I container che da anni stazionano, recintati, davanti l’ingresso del parco 17 aprile 1944 vanno via. Dalla mattinata del 29 dicembre sono partiti i lavori di rimozione.Perché il cantiere era abbandonato“L’area era diventata un ricettacolo di rifiuti ma non potevamo intervenire perché c’era un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
