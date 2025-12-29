Putin | La Russia avanza la liberazione del Donbass procede secondo i piani Kiev svela | chieste garanzie su 50 anni Sì al Dl aiuti

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con Putin che afferma che l’avanzata russa nel Donbass procede secondo i piani. Kiev chiede garanzie di sicurezza a lungo termine, mentre il governo italiano approva un decreto di aiuti. Nel frattempo, Donald Trump sottolinea come, dopo il colloquio a Mar-a-Lago, Putin e il presidente ucraino siano più vicini alla pace.

Putin in India: «L'Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque. La Nato è una minaccia» - Al primo posto tra le incombenze che lo aspettano, Vladimir Putin mette la liberazione del Donbass ... corriere.it

Money.it. . Trump e le parole su Putin: la reazione di Zelensky Durante una conferenza stampa seguita all’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Russia e sul ruolo di Putin nel conflitto c - facebook.com facebook

#Putin in #Ucraina è finito nella «trappola imperiale» #guerra #Russia #storia #geopolitica x.com

