Putin | La Russia avanza la liberazione del Donbass procede secondo i piani Kiev svela | chieste garanzie di sicurezza per 50 anni

Recenti dichiarazioni indicano un avanzamento delle operazioni russe nel Donbass, con Putin che afferma che la liberazione procede secondo i piani. Kiev ha chiesto garanzie di sicurezza a lungo termine, mentre Donald Trump osserva come i leader di Russia e Ucraina si avvicinino alla possibilità di un accordo di pace, dopo il colloquio a Mar-a-Lago. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con sviluppi che influenzano la stabilità della regione.

Putin in India: «L'Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque. La Nato è una minaccia» - Al primo posto tra le incombenze che lo aspettano, Vladimir Putin mette la liberazione del Donbass ... corriere.it

Money.it. . Trump e le parole su Putin: la reazione di Zelensky Durante una conferenza stampa seguita all’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Russia e sul ruolo di Putin nel conflitto c - facebook.com facebook

#Putin in #Ucraina è finito nella «trappola imperiale» #guerra #Russia #storia #geopolitica x.com

