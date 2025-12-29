Putin | La Russia avanza la liberazione del Donbass procede secondo i piani Kiev svela | chieste garanzie di sicurezza per 50 anni
Recenti dichiarazioni indicano un avanzamento delle operazioni russe nel Donbass, con Putin che afferma che la liberazione procede secondo i piani. Kiev ha chiesto garanzie di sicurezza a lungo termine, mentre Donald Trump osserva come i leader di Russia e Ucraina si avvicinino alla possibilità di un accordo di pace, dopo il colloquio a Mar-a-Lago. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con sviluppi che influenzano la stabilità della regione.
Per Donald Trump, Putin e il presidente ucraino sono più vicini che mai alla pace dopo il colloquio a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Putin: "La Russia avanza, la liberazione del Donbass procede secondo i piani". Kiev svela: chieste garanzie su 50 anni. Sì al Dl aiuti
Leggi anche: Ucraina, Putin: “Russia avanza, libereremo Donbass e Zaporizhzhia secondo il piano”. Cdm approva decreto aiuti a Kiev
Putin annuncia il ritiro del nemico e rivendica il fronte: “Evitata la rapina dei nostri asset dall'Ue" - Nella conferenza di fine anno, il presidente russo parla di Ucraina e dello stato finanziario del Paese. tg.la7.it
Putin in India: «L'Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque. La Nato è una minaccia» - Al primo posto tra le incombenze che lo aspettano, Vladimir Putin mette la liberazione del Donbass ... corriere.it
Money.it. . Trump e le parole su Putin: la reazione di Zelensky Durante una conferenza stampa seguita all’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago, il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Russia e sul ruolo di Putin nel conflitto c - facebook.com facebook
#Putin in #Ucraina è finito nella «trappola imperiale» #guerra #Russia #storia #geopolitica x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.