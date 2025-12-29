Pulisic-Sweeney il calciatore smentisce il legame

Pulisic Sweeney ha recentemente chiarito di non essere coinvolto in alcun legame personale o sentimentale. Attraverso una dichiarazione, ha invitato a smettere di diffondere notizie non verificate sulla sua vita privata, sottolineando l’importanza di rispettare la privacy e di affidarsi a fonti affidabili per evitare conseguenze dannose.

"Per favore, smettetela con le storie inventate sulla mia vita privata. Bisogna ritenere responsabili le fonti: può influire sulla vita delle persone". Così l'attaccante del Milan e della nazionale Usa, Christian Pulisic, 27 anni, sui propri profili social smentisce indirettamente di avere una relazione con Sydney Sweeney, la 28enne attrice diventata l'idolo del movimento Maga legato a Donald Trump. Pulisic lo fa in una storia Instagram nella quale celebra la vittoria dei rossoneri contro il Verona, che lo ha visto protagonista e in cui ha segnato anche il gol del vantaggio iniziale.

