Recenti voci suggeriscono che i nuovi modelli di PlayStation 6 e Xbox di prossima generazione potrebbero essere rinviati a causa dell’aumento dei costi delle RAM. Questa possibile variazione nei piani di lancio evidenzia come i cambiamenti nel mercato delle componenti hardware possano influenzare le tempistiche delle console future. Resta da capire se queste indiscrezioni si tradurranno in una modifica concreta nei programmi di uscita delle aziende produttrici.

Negli ultimi giorni sta circolando un’indiscrezione che potrebbe avere un forte impatto sul futuro del gaming console. Secondo fonti vicine all’industria, l’aumento senza precedenti dei prezzi delle RAM starebbe spingendo Sony e Microsoft a riconsiderare le tempistiche di lancio di PS6 e della prossima Xbox. Il problema non è solo tecnico, ma profondamente economico, visto che produrre console potenti a un prezzo accessibile sta diventando sempre più difficile. E le conseguenze potrebbero farsi sentire prima del previsto, anche sull’attuale generazione. Insider Gaming segnala che alla base della situazione c’è la crescita enorme della domanda di RAM negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS6 ed Xbox next-gen saranno rinviate a causa dell’aumento dei prezzi delle RAM?

