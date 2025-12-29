Provinciali | Ora basta Il presidente del Pd Abruzzese spiega dove sono i traditori

Il presidente del Pd di Massa-Carrara, Nicola Abruzzese, ha dichiarato “Ora basta” in seguito alle recenti elezioni provinciali. Il partito ribadisce il suo impegno a rifiutare ricatti e ambiguità, sottolineando la volontà di mantenere coerenza e chiarezza nel proprio percorso politico. Questa posizione riflette la determinazione del Pd di affrontare con fermezza le sfide interne e di consolidare il proprio ruolo a livello locale.

Il Partito democratico non accetta ricatti né ambiguità. A dire ’Ora basta’ dopo la recente tornata elettorale delle Provinciali è il presidente del Pd di Massa-Carrara, Nicola Abruzzese. Dopo lo strascico di attacchi e polemiche su franchi tiratori e scarsa tenuta dei democratici, Abruzzese scrive che "Il sindaco di Aulla ha imparato velocemente il modus operandi dell’uomo solo al comando e guida, fa e dispone dei suoi fedeli che manovra tirando i fili. Nel ricoprire l’incarico di presidente della assemblea, mi sono sempre preoccupato che le discussioni e l’attività politica seguissero regole e Statuto che guida la comunità del Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

