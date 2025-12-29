Pronostico Tanzania-Tunisia | il terzo di fila dà la qualificazione
La partita tra Tanzania e Tunisia si inserisce nella terza giornata della Coppa d’Africa. La Tunisia, con un punto, punta a ottenere i tre punti necessari per rafforzare la propria posizione, mentre la Tanzania cerca di migliorare il proprio punteggio. Analizziamo probabili formazioni, pronostici e le modalità di visione dell’incontro, in un contesto di qualificazione che potrebbe favorire la squadra nord-africana.
Tanzania-Tunisia è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Tre punti la Tunisia, ovviamente favorita per il passaggio del turno; un solo punto la Tanzania che, difficilmente, andrà oltre il martedì in questa Coppa d’Africa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I tunisini partono con tutti i favori del pronostico e hanno intenzione di non rischiare più di tanto. Anche perché sono nettamente più forti di una formazione che solamente in rare eccezioni si è tolta delle soddisfazioni e che inoltre, non vince una partita ufficiale dallo scorso nove agosto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
