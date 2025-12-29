Pronostico Botswana-Congo | da otto partite succede questo

Il match tra Botswana e Congo, valido per la terza giornata di Coppa d’Africa, vede il Congo in vantaggio nel girone D con quattro punti. Dopo sette incontri senza vittorie del Botswana, questa partita potrebbe rappresentare un’occasione importante per il Congo di consolidare la propria posizione e avvicinarsi alla qualificazione. Di seguito, analisi delle formazioni, pronostici e indicazioni su come seguire l’evento.

Botswana-Congo è una gara della terza giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Il calendario del gruppo D di questa Coppa d'Africa aiuta decisamente il Congo: quattro punti conquistati fino al momento e adesso contro il Botswana (che non vince una partita dallo scorso 25 marzo) arriverà il timbro sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Di dubbi, in questo match, non ce ne possono essere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono otto i risultati utili di fila della formazione che gioca "fuori casa".

