I pronostici di League Two del 29 dicembre mostrano ancora una lotta aperta nelle zone alte della classifica. Il Walsall, attualmente in vetta, cerca di mantenere il primato, mentre il Bromley resta in agguato, pronto a sfruttare eventuali occasioni. La stagione prosegue con risultati ancora incerti, rendendo ogni partita decisiva per le posizioni di vertice.

League Two, le distanze rimangono minime nelle zone alte della classifica. Il Walsall capolista deve scongiurare un possibile sorpasso da parte del Bromley. In League Two è rimasto tutto invariato ai piani alti (o quasi) dopo il Boxing Day. L’unico sussulto è stato il sorpasso del Bromley sullo Swindon Town al secondo posto ma le distanze, nella zona alta della classifica, continuano ad essere minime. (Instagram) – Ilveggente.it Davanti a tutti c’è sempre il Walsall, tornato a vincere nel giorno di Santo Stefano contro il Crewe Alexandra: ai Saddlers è bastato un gol di Matt a fine primo tempo per fare festa dopo due pareggi consecutivi che sembravano aver minato la fiducia della squadra allenata da Matt Sadler. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League Two 29 dicembre: in vetta è sempre bagarre

