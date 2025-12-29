Pronostici League One 29 dicembre | una multipla a quota 13 nell’ultima del 2025

Il 29 dicembre si conclude il 2025 con un pronostico multiplo sulla League One, offerto a quota 13. Il Cardiff, in testa alla classifica, affronta lo Stevenage dopo aver conquistato una vittoria difficile contro l’Exeter nel Boxing Day. Analizzare le sfide di questa ultima giornata dell’anno permette di comprendere le potenziali opportunità e le situazioni di classifica in vista del nuovo anno.

League One, tutti all’inseguimento del Cardiff: dopo la sofferta vittoria con l’Exeter nel Boxing Day i gallesi ospitano un altro avversario ostico come lo Stevenage. Nessun inciampo, nel Boxing Day di Santo Stefano, per le prime tre della classe. La capolista Cardiff ha subito risollevato la testa nella sfida casalinga con l’Exeter – in Galles è bastato un gol di Robertson per piegare i Grecians – ma hanno vinto anche le inseguitrici: il Lincoln ha dato continuità alla vittoria nello scontro diretto con il Cardiff andando a vincere sul campo dello Stockport County mentre il Bradford ha difeso la terza piazza prevalendo su un Wigan che ha chiuso addirittura in nove uomini. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

