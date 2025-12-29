Il 29 dicembre si disputano i pronostici del Championship, con il Coventry in testa alla classifica. Nel Boxing Day, la squadra capolista ha sfruttato le occasioni offerte dai passi falsi delle inseguitrici, allungando il proprio vantaggio. Analizzare le prossime partite permette di capire le possibilità di conferma o sorprese in questa fase della stagione.

Championship, nel Boxing Day il Coventry capolista ha approfittato dei passi falsi delle dirette concorrenti per allungare. La squadra di Lampard ora è attesa da un vibrante big match. Nel Boxing Day, il tradizionale turno che va in scena interamente nel giorno di Santo Stefano, a godere è stata solamente la capolista Coventry, che ha approfittato degli stop delle inseguitrici per aumentare il divario sulla terza (in Premier League salgono direttamente le prime due). Gli Sky Blues, pur soffrendo più del previsto, hanno di nuovo sfruttato il fattore campo – in casa sono ancora imbattuti – costringendo un coriaceo Swansea ad inchinarsi 1-0 (gol decisivo di Ephron a fine primo tempo). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Championship 29 dicembre: la prima della classe può allungare ancora

Leggi anche: Pronostici Serie B 20 dicembre: la capolista può allungare

Leggi anche: Pronostici di oggi 29 dicembre: Roma-Genoa all’Olimpico, Coppa d’Africa, Championship

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Championship, Birmingham-Southampton: pronostico; Pronostico Norwich-Watford 29 Dicembre 2025: 24ª Giornata di Championship; Millwall-Bristol City (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Coventry City - Ipswich Town - Quote & Statistiche - 29 dicembre 2025, Championship, Inghilterra.

I pronostici di venerdì 26 dicembre: Coppa d’Africa, Premier League, Championship e Serie B - I pronostici di venerdì 26 dicembre, si gioca in Coppa d'Africa, Premier League, Championship, League One, League Two e Serie B ... ilveggente.it