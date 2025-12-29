Programmi TV lunedì 29 dicembre 2025 | film e intrattenimento

Ecco la guida ai programmi TV di lunedì 29 dicembre 2025. In prima serata, su Rai 1 va in onda il film “Se fossi te”, mentre su Canale 5 è previsto il documentario “Ennio Doris: C’è anche domani”. Una selezione di intrattenimento e spettacoli per la serata, ideale per chi desidera scegliere con chiarezza cosa guardare in questa giornata.

"Se fossi te" su Rai 1, "Ennio Doris: C'è anche domani" su Canale 5. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 29 dicembre 2025. La prima serata di lunedì 29 dicembre 2025 offre su Rai 1 la commedia sentimentale Se fossi te, mentre Rai 2 torna a raccontare il mondo degli adolescenti con una nuova puntata de Il Collegio. Su Rai 3 spazio alla divulgazione con Vita da gatto, un documentario dedicato all'universo felino e al rapporto tra esseri umani e animali domestici. Mediaset risponde con un mix di cinema e intrattenimento: Canale 5 manda in onda il film biografico Ennio Doris: C'è anche domani, Italia 1 punta sul cult Will Hunting – Genio ribelle e Rete 4 ripropone la comicità senza tempo di Non ci resta che piangere.

