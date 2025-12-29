Programmi tv film e cartoni Disney da Capodanno 2025 2026 al 6 gennaio | cosa vedere su Rai e Mediaset

Dal 31 dicembre al 6 gennaio, il palinsesto televisivo di Rai e Mediaset offre una selezione di programmi, concerti, film e cartoni Disney dedicati alle festività di Capodanno e dell’Epifania. Scopri cosa sarà trasmesso durante le giornate di festa, per scegliere attentamente cosa guardare in famiglia durante questo periodo.

Il palinsesto televisivo Rai e Mediaset per le festività: ecco cosa andrà in onda, tra programmi, concerti e film, nei giorni da Capodanno fino all'Epifania.

Programmi in Onda: Lunedì 29 Dicembre 2025 - ore 08.00 " Accadde Oggi ( rubrica ) " - ore 08.30 " Coming Soon ( trailer film ) " - ore 09.05 " Meteo Nazionale " - ore 09.35 " Due Minuti un Libro ( rubrica ) " - ore 11.05 " GR Paesi e Sapori " ( rubrica ) " - ore 10.0 - facebook.com facebook

