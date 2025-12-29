Progetti formativi con l’accompagnamento metodologico della SAFI | pubblicata la graduatoria con le 15 scuole
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per la selezione di 15 scuole, pubblicata con Decreto Direttoriale n. 59 del 23 dicembre 2025. I progetti formativi, sviluppati con il supporto metodologico di SAFI, rappresentano un’opportunità importante per rafforzare il percorso educativo delle istituzioni coinvolte.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 59 del 23 dicembre 2025, che approva la graduatoria relativa all'Avviso pubblico per la selezione di 15 istituzioni scolastiche.
