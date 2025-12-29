Progetti formativi con l’accompagnamento metodologico della SAFI | pubblicata la graduatoria con le 15 scuole

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per la selezione di 15 scuole, pubblicata con Decreto Direttoriale n. 59 del 23 dicembre 2025. I progetti formativi, sviluppati con il supporto metodologico di SAFI, rappresentano un’opportunità importante per rafforzare il percorso educativo delle istituzioni coinvolte.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 59 del 23 dicembre 2025, che approva la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per la selezione di 15 istituzioni scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Selezione di 15 scuole per progetti formativi con l’accompagnamento metodologico della SAFI. Domande entro le 14 del 24 novembre

Leggi anche: Prevenzione della violenza di genere, il 97% delle scuole superiori attivo con progetti formativi MIM: oltre 2mila istituti coinvolti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Riconoscimenti per progetti formativi sanità Regione Umbria - Con quattro progetti formativi curati per la parte realizzativa dal Centro unico di formazione in sanità, la Regione Umbria ha ottenuto "grandi riconoscimenti" al congresso organizzato lo scorso fine ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.