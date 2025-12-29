Profilglass e bonus aziendale. I sindacati interni della Cisl difendono la scelta societaria.

Profilglass, azienda guidata da Giancarlo Paci, si trova al centro di un confronto interno tra i sindacati Cisl. Mentre alcuni rappresentanti difendono la decisione aziendale, altri hanno espresso critiche riguardo al bonus di 1. Questo dibattito riflette le diverse posizioni all’interno dell'organizzazione, evidenziando le complessità delle scelte aziendali e le tensioni tra benefici economici e esigenze dei lavoratori.

Due correnti di pensiero all’interno di Profilglass, l’azienda-città guidata da Giancarlo Paci. Perché a fronte di chi ha protestato per il bonus di 1.000 euro ai dipendenti, ma con variabili diverse perché ad alcuni andavano anche 100 euro, adesso i sindacati interni legati alla Cisl prendono carta e penna per mettere i puntini sulle “i“. E sul regalo aziendale la rsa della Cisl scrive: "Alla luce dei numerosi confronti avuti con molte lavoratrici e lavoratori, in particolare nel corso delle assemblee sindacali, riteniamo doveroso sottolineare il diffuso sentimento di riconoscenza nei confronti dell’azienda da parte delle maestranze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

