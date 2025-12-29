Il primo giorno di mandato si conclude con una novità nella Lega di Salerno: già si registra la perdita di un consigliere. Anteprima24 aveva previsto possibili tensioni all’interno del partito, evidenziando i primi segnali di malcontento. Questa situazione potrebbe influenzare l’assetto politico locale, evidenziando le sfide di una nuova amministrazione e le dinamiche interne al partito di maggioranza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anteprima24 lo aveva anticipato: i malumori nella Lega di Salerno sarebbero presto esplosi. È successo nella maniera più clamorosa: durante la prima seduta della nuova assemblea regionale il consigliere Mimi’ Minella ha lasciato la Lega e si è iscritto al gruppo misto. Un atto che non mancherà di suscitare polemiche. Minella sarebbe diretto verso Forza Italia. Leggi anche Crepe nel Carroccio campano: dopo le Regionali scatta l’allarme fughe L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Primo giorno e la Lega già perde un consigliere

