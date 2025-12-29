Primo Consiglio regionale Errico | Ai cittadini risposte concrete

È iniziata oggi la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania, segnando un nuovo capitolo per l’ente. Errico, primo consigliere, ha sottolineato l’impegno a fornire ai cittadini risposte concrete e servizi efficaci. In questo contesto, il ruolo del Consiglio sarà fondamentale per affrontare le sfide della regione con trasparenza e competenza, mantenendo sempre al centro le esigenze della comunità campana.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ iniziata oggi la XII legislatura del Consiglio regionale della Campania. I lavori hanno preso il via da poco. L’assemblea è presieduta dal consigliere regionale Fernando Errico, nel ruolo di consigliere anziano che ha evidenziato “che la Campania che entra in questa aula è una regione che richiede risposte concrete” e che la sanità “non deve essere terreno di scontro”. Occorre “garantire il diritto alla cura”, anche nelle aree dimenticate che non “possono essere considerate periferie residuali”. “Da oggi i cittadini non ci chiedono più annunci”, ha proseguito augurando a tutti i consiglieri buon lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

