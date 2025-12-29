Prima pagina Tuttosport | Nkunku gol e il Milan si rigonfia | doppietta per … Füllkrug

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, si analizzano le ultime notizie sul calcio, con particolare attenzione al Milan. La vittoria di Nkunku, autore di una doppietta, ha rafforzato le ambizioni della squadra, mentre si fanno strada anche aggiornamenti sul calciomercato e sulle altre novità della settimana. Un approfondimento completo sulle dinamiche di una stagione ancora ricca di incognite e opportunità.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Nkunku gol e il Milan si rigonfia: doppietta per … Füllkrug” Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Milan da sorpasso con Leao e Nkunku” Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Füllkrug … con deroga. Clamoroso, salta Milan-Como a Perth” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato; Il Milan torna a vincere sotto gli occhi di Agnelli: tris al Verona, Nkunku si sveglia; Flop Milan, 90 milioni chiedono vendetta: da De Winter a Nkunku, ombre per Allegri; Allegri, Agnelli è sempre il presidente Juve: Più che stasera... devo scappare!. Tuttosport sull'attacco del Milan contro il Sassuolo: "Per Nkunku mezzogiorno alla Leao" - Domani il Milan sfiderà il Sassuolo e in attacco non ci sarà Rafa Leao, ma Max Allegri darà un'altra chance a Christopher Nkunku. milannews.it

Pagina 2 | Nkunku, mezzogiorno alla Leao: Allegri attende il ‘clic’ anche in Serie A - Sembrava il primo di tanti gol, invece Nkunku si è fermato nonostante Allegri abbia puntato tanto su di lui. tuttosport.com

Pagina 0 | Nkunku, mezzogiorno alla Leao: Allegri attende il ‘clic’ anche in Serie A - Perché Christian, Pulisic, di gol e di giornate o serate di gloria se n’è già prese diverse col Milan, da quando è arrivato in rossonero, ma ... tuttosport.com

Sinistra in campo contro l’arresto di #Hannoun Petrolio, banche e cash. Così l’Iran finanzia la rete del #terrore Destra e sinistra, per gli italiani la differenza è nella #leadership Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #29dicembre #Buon x.com

La prima pagina di oggi, 29 dicembre 2025 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.