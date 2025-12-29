Prima pagina Gazzetta dello Sport | Nkunku gonfia il Milan con due gol Vuole un futuro da Diavolo

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 29 dicembre 2025, si concentra sulla prestazione di Nkunku, autore di due gol nel match contro il Milan. L’attaccante si presenta come una figura chiave nel calciomercato, con l’obiettivo di un futuro in rossonero. La rassegna analizza le ultime novità sul calcio, il rendimento del Milan e le strategie di mercato delle principali squadre italiane.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 29 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. Gazzetta dello Sport: "Maignan verso il sì!" - ", titola la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa per rinnovare il proprio contratto con il Milan.

Lautaro-gol, Atalanta ko e primato. La Gazzetta dello Sport titola: "Inter col botto" - Un errore imperdonabile di Djimsiti ha confezionato l'azione del gol di Lautaro che ha permesso ai nerazzurri di sbancare la New Balance Arena e. tuttomercatoweb.com

La Gazzetta in apertura: "Milan e Napoli, occhio alle trappole" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan e Napoli, occhio alle trappole". milannews.it

La prima pagina de L'Unione Sarda di lunedì 29 dicembre Acquista qui la tua copia: https://t.ly/KehQ7 - facebook.com facebook

Il rumore della Juve Nkunku, ultima chiamata Napoli, quelli di Riyadh Chivu sveglia l'Inter Questa la prima pagina di domenica 28 dicembre del Corriere dello Sport x.com

