Prima Arisa e dopo mezzanotte The Kolors | guida al concerto di Capodanno 2026 al Politeama

Il concerto di Capodanno al Politeama di Palermo rappresenta un momento di condivisione e musica per accogliere il nuovo anno. Dopo il concerto di Arisa e prima dell’esibizione dei The Kolors, la serata offre un’occasione per trascorrere il 31 dicembre in compagnia. Ecco una guida utile per conoscere gli orari, gli artisti e le modalità di partecipazione all’evento del 2026.

Il countdown sta per finire. Palermo si prepara alla notte di Capodanno con l'ormai tradizionale appuntamento del concerto di piazza Politeama. Saranno Arisa, gli speaker Marco e Raf e il djset di Radio Kiss Kiss ad accompagnare i palermitani e i tanti turisti in visita nel capoluogo siciliano in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

