Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) è un dato importante per il settore energetico. Al 29 dicembre 2025, il valore medio si aggira intorno a 0,275 €/Smc. Conoscere l’andamento attuale del prezzo aiuta a comprendere le dinamiche di mercato e le eventuali implicazioni per consumatori e operatori.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 29 Dicembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,275 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio registrato il 28 Dicembre 2025, pari a 29,37 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo aver toccato valori superiori a 32 euroMWh (circa 0,299 €Smc) nella prima metà di Dicembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

